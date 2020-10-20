محافظ بورسعيد يبحث مع قيادات "التعليم" آليات بدء مجموعات التقوية

بحث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، آليات تطبيق القرار الوزاري الخاص بمجموعات التقوية، ومراعاة البعد الإنساني لأولياء الأمور والتلاميذ، كل حسب ظروفه الاقتصادية واحتياجاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح "الغضبان" أن ذلك يأتي من خلال اجتماع كل مدير مدرسة، مع مجلس أمناء المدرسة؛ لتحديد قيمة سعر مجموعة التقوية بالنسبة لكل مرحلة، سواء مستوى الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، وكذلك حسب الوزن النسبي لكل مادة، سواء كانت لغة "عربية، انجليزية، فرنسية"، أو كيمياء أو فيزياء وأحياء وجيولوجيا ودراسات اجتماعية وفلسفة وتاريخ وجغرافيا، حسب احتياج الطالب أو أولياء الامور، طبقا لما يحدده مجلس امناء المدرسة مع مديرها.

وأكد محافظ بورسعيد، استمرار جولاته الميدانية علي جميع مدارس المحافظة، لمتابعة سير وانتظام العمل بها، مقدما الشكر لجموع المعلمين ومديري المدارس علي الظهور المشرف لجميع المدارس، منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، حرصا علي سلامة وصحة الطلاب.

يذكر أن محافظة بورسعيد، الأولى التي ألغت سناتر الدروس الخصوصية، وحصرت وجود الدروس في المدارس فقط، على هيئة مجموعات تقوية، ووجه اللواء عادل الغضبان أحياء المحافظة، تنظيم حملات لرصد مراكز الدروس الخصوصية، وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتنفيذ قرار غلق وتشميع هذه المراكز.

ورصدت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور، 5 مراكز للدروس الخصوصية، وهم: سنتر بعمارة رقم 136 بمنطقة عمر بن الخطاب القديم، واثنين بعمارة الفرات منطقة تعاونيات حسن عمار، ورابع بعمارة الهدي شقة رقم 4 في منطقة تعاونيات حسن عمار، وخامس بالمنطقة ذاتها، في إطار جهود حي الزهور المستمرة لمتابعة غلق السناتر.