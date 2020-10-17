ضبط واقعة تهرب جمركي بميناء بورسعيد بغرامة 11 مليون جنيه

كشفت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، عن قيام مالكة إحدى الشركات باستيراد عدد من الرسائل المجمركة عبر ميناء بورسعيد، مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية وشنط".

وأضافت المعلومات، أن المصنع وهمي ولا يزاول النشاط الإنتاجي "السلعي" المرخص له من الجهات المعنية، وأن المستندات الخاصة بتسجيل المصنع المقدمة للجمارك ضمن مستندات البيانات الجمركية غير صحيحة ومخالفة للواقع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية جرى تشكيل لجنة لفحص مستندات المصنع وإجراء المعاينة اللازمة له، أسفرت جهودها عن أن المصنع وهمي وليس له أساس ولا يزاول النشاط الإنتاجي السلعي المرخص له من الجهات المعنية، مخالفاً لما هو وارد بالمستندات بالبيان الجمركي، وذلك بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

قدرت إجمالي القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة على الرسالة بإجمالي مبلغ (11,568,697) جنيهاً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.