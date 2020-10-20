انتشال جثتين من "بلاعة" في المنيب: شاب حاول أن ينقذ عجوزا فمات معاه

لقي عجوز وشاب مصرعهما، وأصيب آخر إثر سقوطهما في بلاعة صرف صحي بمنطقة المنيب، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال الجثتين، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وقررت استدعاء شهود العيان للاستماع للأقوالهما.

تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى عبدالله، رئيس مباحث قسم الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا بوجود جثتين داخل بلاعة صرف صحي بمنطقة المنيب خلف محطة المترو، تم تشكيل فريق من ضباط المباحث تحت إشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة لفحص البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير حمدان محمود، 50 سنة، سقط فى بلاعة الصرف الصحي، وحاول شاب فى العقد الثاني من العمر إنقاذه فلقي الاثنان مصرعهما، كما أصيب ماهر حمادي، بحالة اختناق، وتمكن الأهالي ورجال الدفاع المدني من انتشال الجثتين والمصاب، كما تم غلق البلاعة بمعرفة رجال المباحث، لحين وصول النيابة، ووضع حاجز حديدي، وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.