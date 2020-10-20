سكرتير عام بورسعيد يتفقد المرافق بمشروع الإسكان الاجتماعي في بور فؤاد

تفقد اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، معدلات التنفيذ الخاصة بأعمال توصيل المرافق، بالمرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة بورفؤاد، بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان، بالوقوف على آخر تطورات العمل بالمشروع أولا بأول.

ورافق "الشاهد" في الجولة، مسؤولي الشركات الهندسية القائمة على المشروع، وأطلع على معدل توصيل مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مشددا على سرعة اكتمال الأعمال الجارية كافة، تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في أقرب وقت.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق للمرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي، بحضور نائبه المهندس عمرو عثمان، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة.

وأطلع "الغضبان" علي معدلات التنفيذ في أعمال المرافق، التي تشمل الصرف الصحي والكهرباء والغاز والمياه وأعمال الطرق، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال، وتكثيف الجهد، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها أجهزة المرافق كافة بالمشروع.

وأشاد محافظ بورسعيد، بمعدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة للاسكان الاجتماعي، مؤكدا أن ما تحقق يعد إنجازا كبيرا بالمشروع، الذي يتميز بالموقع الجغرافي المتميز المطل علي قناة السويس وميناء شرق بورسعيد.