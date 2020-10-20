توزيع 10 أطنان من أسماك الشنشلا على 7 منافذ بجنوب سيناء.. سعر الكيلو 4 جنيهات

انطلقت مراكب الشنشلا، للصيد في خليجي العقبة والسويس، بمحافظة جنوب سيناء، ما أدى إلى انخفاض أسعار الأسماك، على مستوى جميع مدن المحافظة.

وأكد المهندس صفوان المراغي، مدير هيئة الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، أن انطلاق مراكب الشنشلا، أدى إلى تزايد كمية الأسماك التي تنتجها المحافظة، وجرى توزيع نحو 10 أطنان من أسماك الشنشلا علي منافذ البيع المدعمة، بجميع مدن المحافظة، لبيعها للمواطنين بأسعار رمزية تتراوح ما بين 4 حتى 8 جنيهات للكيلو.

وأضاف "المراغي" أن الأسماك التي تشتهر مراكب الشنشلا بصيدها هي: "الباغة، الشك، الكسكمري"، وجرى دخول 65 مركب شنشلا جديدا، ضمن أسطول الصيد بالمحافظة بالتناوب، بالإضافة إلى زيادة قوة المراكب السنار في مدينة الطور إلى 40 مركبا.

وتابع مدير هيئة الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء: "جرى أيضًا تطوير رصيف ميناء الطور، وزيادة طوله من 70 إلى 270 مترًا، ما يسمح لاستقبال أكبر عدد من المراكب، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في توفير الأسماك بكميات كبيرة، مع تشديد المراقبة على الأسواق، للحد من ارتفاع الأسعار" .

وأشار المهندس صفوان المراغي إلى أن الأسماك تتوافر بالمحافظة الآن بكميات كبيرة، تزامنا مع الموافقة على خروج مراكب "السنار والشنشلا " إلى البحر، بعد توقف دام نحو 6 شهور، وترتب على زيادة كمية الأسماك انخفاض أسعارها، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.

واعتبر مدير هيئة الثروة السمكية، أن جنوب سيناء تُعد المحافظة الوحيدة التي تخصص "حصة ودية" من الأسماك، تباع بسعر رمزي للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على طرح حصة ودية، يجرى توزيعها عبر 7 منافذ على مستوى المحافظة، إضافة إلى حصة المديريات الخدمية، لتكون في متناول المواطن البسيط، وتتراوح كميتها من 63 إلى 490 كيلو، من أنواع الأسماك المختلفة.

جدير بالذكر، أن محافظة جنوب سيناء تمتلك شواطئ على خليجي العقبة والسويس، بطول 600 كيلومتر، وتسرح مراكب داخل المياه الإقليمية، خلال فترات السماح بالصيد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.