مدير الكلية البحرية: نوفر الإمكانيات للتطوير والارتقاء بالأداء

قال اللواء بحري أركان حرب إيهاب محمد صلاح، مدير الكلية البحرية، إنّ خريجي الكلية البحرية بمثابة دماء جديدة في شرايين قواتنا المسلحة الباسلة، ونضيف فيهم رصيدا جديدا للرجال الذين أخذوا على عاتقهم عهد الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، في ظل ما يحيط بنا من تغيرات وتطورات متلاحقة إقليميا وعربيا، تتطلب منا اليقظة التامة والاستعداد القتالي العالي، وإعداد كوادر من ضباط اليوم وقادة المستقبل، تكون قادرة على العمل بكفاءة لتأمين الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأكد صلاح، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز: "نوفر إمكانيات التحديث والتطوير والارتقاء بمستوى الأداء، من خلال وضع خطة مدروسة لتدريب الطالب على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة بالوحدات المنضمة الحديثة لقواتنا البحرية، إذ يتم دمج الطالب وإشراكه في تدريبات الوحدات الحديثة التي انضمت مع الدول الشقيقة والصديقة مع تدريب مكثف للطالب على المحكيات الحديثة لغرف عمليات هذه الوحدات، لضمان تخريج ضباط مقاتلين على أعلى درجات التميز ومواكبة التطور والتقدم السريع في العلوم العسكرية كافة".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020، من الكليات والمعاهد العسكرية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

وبدأ حفل تخرج دفعات جديدة الكليات العسكرية والمعهد الفني للكليات المسلحة بظهور 5 طائرات هليكوبتر يحملون علم مصر وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، إيذانَا ببدء الاحتفال.

وانطلق الحفل بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، وجسّد الطلاب أرقام دفعاتهم على الأرض بأجسادهم، كما جسّد الطلاب شعار القوات المسلحة ورقم 47 احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.

وحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.