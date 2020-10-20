افتتاح محطة صرف ومدرسة ووحدة حضانات وقافلة بيطرية بقطور

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عدداً من المشروعات الصحية والتعليمية في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي وحرصها على تقديم الخدمات التعليمية والصحية في القرى الأكثر احتياجاً.

افتتح المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية كفر أبو جندي بمركز قطور، والذي يخدم 50 ألف نسمة من أبناء القرية والقرى المجاورة.

ويتكون المشروع من محطة رفع وشبكة انحدار بطول 11 كيلو مترا وخط طرد بطول 5.7 كيلو متر، واستمع المحافظ إلى مطالب أهالي القرية موجهاً المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية لأهالي القرية وكذلك التقسيط للأسر غير القادرة، كما وجه أيضاً رئيس الشركة بدراسة مطلب الأهالي بخصوص الصرف الصحي بعزبة خورشيد.

وافتتح المحافظ وحدة حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفى الشين بتكلفة إجمالية وقدرها 2 مليون جنيه، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المستشفى يضم 14 حضانة جديدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لتلقي الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء، موضحاً أن تلك الوحدة تعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

كما افتتح المحافظ مدرسة نشيل الثانوية والتي تم إنشاؤها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية قدرها 7 ملايين و91 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ معمل الحاسب الآلي والقاعات متعددة الأغراض وغرف الزائرة الصحية والاجتماعية، مستمعا إلى شرح تفصيلي من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الذي أوضح أن المدرسة تحتوي على 9 فصول وتخدم 255 طالبا وطالبة، وتقدم المدرسة خدماتها التعليمية من خلال طاقم عمل مكون من 34 معلما وإداريا، مشيراً إلى أن متوسط الكثافة بالمدرسة لا يتجاوز 29 طالبا.

وفي نهاية الجولة افتتح المحافظ فعاليات القافلة البيطرية بقرية نشيل بحضور الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، واستمع إلى طلبات المواطنين موجهاً بدراستها وحلها على الفور.

وخلال الجولة جرى توجيه قوات الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه عدد من المزارعين لحرق المخلفات الزراعية.