محافظ أسيوط يفتتح معرض "ما يغلاش عليك"

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، معرض "ما يغلاش عليك" اليوم، بمقر الغرفة التجارية، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المنتج المصري وتوفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.

جاء ذلك بحضور عمرو إبراهيم أبوالعيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، وأيمن محروس، رئيس حي شرق، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، وكمال خليفة، وكيل مديرية التموين، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المنتج المحلي بكافة الطرق الممكنة وطبقًا للإمكانات المتاحة موضحًا أن المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" تهدف إلى تحفيز الاستهلاك وتقديم المنتجات والسلع بأسعار مخفضة عن طريق التعاون والتنسيق بين الحكومة وبعض البنوك المصرية والقطاع الخاص وشركات تمويل المستهلكين واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك.

ولفت إلى دعم الدولة للاستهلاك بإضافة 200 جنيه لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات من منافذ المبادرة بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة فضلاً عن تيسيرات أخرى للدفع كالتقسيط وخصومات تصل إلى 20%.

وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ مركز التميز بمقر الغرفة التجارية بحي شرق بنظام الشباك الواحد لتقديم الخدمات للتجار، ويعتبر المركز بمثابة مفهوم جديد في عالم التجارة وهمزة وصل بين التجار والخدمات الحكومية المختلفة خاصة وأنه يضم جميع الخدمات التي يمكن أن يحتاجها التاجر في مكان واحد.

وأوضح المحافظ أن مركز التميز يقدم خدمات حكومية للتجار من أعضاء الغرفة وجمهور المتعاملين كـ(خدمات شهادات الغرفة التجارية ، خدمات السجل التجاري ، خدمات مصلحة الضرائب المصرية)، مضيفاً أن مركز التميز يهدف إلى ترسيخ مفهوم جديد لتقديم الخدمات الخاصة بالجهات الحكومية والخدمات الحكومية بمفهوم يركز على العميل في المقام الأول والمصداقية والشفافية.

وفي نهاية الجولة سلم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية درعا تذكارية للواء عصام سعد محافظ أسيوط لتكريمه على دعمه المستمر لهذا القطاع.