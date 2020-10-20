"البحر الأحمر" تستعد لانتخابات النواب بتجهيز اللجان وتعقيمها

تستعد أجهزة البحر الأحمر لانتخابات مجلس النواب 2020، المقررة لها يومي 24 و25 أكتوبر الجارى، بتجهيز المقار الانتخابية وإعداد "التند" على أبواب اللجان، وتوجيهات محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن بالمرور على مقار اللجان بمدن المحافظة بإزالة أي معوقات، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال الناخبين.

وتفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، مقرات تجهيز اللجان يرافقها مدير إدارة الأزمات ومدير إدارة المتابعة الميدانية استعداد لانتخابات مجلس النواب، للتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال الناخبين .

وشملت جولة "رئيس المدينة"، تفقد مقار لجان مدارس الثانوية بنات، مركز الشباب، قصر الثقافة، أسامة بن زيد، وأمرت برفع جميع التعديات حول اللجان والاهتمام بمستوى النظافة.

ووجهت بتوفير جميع متطلبات قوات التأمين والانتهاء من باقي التجهيزات اللازمة لانتخابات مجلس النواب، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير والنظافة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.

وكلفت "المغربي" الإدارة الهندسية بالتاكد من صيانة الأبواب والشبابيك في كافة اللجان التى تحتاج لتأهيل وإزالة كافة المعوقات بمحيطها.

وطالبت "رئيس المدينة" أثناء جولتها عددا من الباعة ومسئولى الكافتيريات والمطاعم باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء العمال للكمامات والقفازات واستخدامهم للمطهرات بصفة مستمرة.

ويبلغ عدد الناخبين بالبحر الأحمر 292508 ناخبين موزعين على 109 لجان انتخابية بمدن المحافظة، بواقع مدينة رأس غارب 31316 ناخبا، والغردقة أول 54900، والغردقة ثان 114772، وسفاجا 41916، والقصير 36407، ومرسى علم 7952، وشلاتين 9868، وحلايب 4377.

ويخوض المعركة الانتخابية بمجلس النواب 2020 بالبحر الأحمر 32 مرشحا بواقع 16 للدائرة الأولى و12 للثانية و4 للدائرة الثالثة يتنافسون على 3 مقاعد بواقع مقعد واحد بكل دائرة.