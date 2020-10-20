"100 مليون صحة" تواصل فحص سيدات المنيا للكشف عن سرطان الثدي

تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، فاعليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" بمركز ملوى، اليوم، في حضور الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "محمد حسان".

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث تابع نائب المحافظ، وحدة الكشف المبكر عن أورام الثدى وهى وحدة ضمن منظومة 100 مليون تستهدف الكشف المبكر عن المرض بواسطة أشعة ماموجرام لفحص الثدى لبيان الأورام أقل من ٠.٥ سم والتي لا يكون لها أعراض أو علامات، وذلك لاكتشاف الحالات مبكرا وتلقي العلاج.

وأوضح نائب المحافظ أن أعمال المبادرة تهدف إلي تقديم الفحوصات الطبية لعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من وفيات الأمراض المزمنة للفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عامًا، من المسجلين بقاعدة بيانات المبادرة، بارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، أن الكشف يستهدف السيدات فوق ٣٥ عامًا، ويستكمل الفحص بإجراء أشعة تلفزيونية إذا لزم الأمر، وتليها الفحوصات اللازمة، وسحب عينة وإجراء الجراحة ضمن مشروع القضاء على قوائم الانتظار، دون تحمل أية تكاليف.

وتعتبر الوحدة استكمال للحملة القومية لصحة المرأة وفحص الثدي، وبذلك تم توفير مشقة وعناء السفر لأهالي جنوب المنيا الذين كان يتوجب عليهم التوجه إلى مركز الأورام لتلقي الخدمة، ومقرر استمرار الوحدة لمدة ١٥ يومًا بمركز ومدينة ملوى .