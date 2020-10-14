لمحدودي الدخل.. كيف تحصل على قرض التمويل العقاري من البنك الأهلي؟

يرغب الكثير من الشباب في الحصول على سكن ملائم، باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان، لذا أطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل في عدد من البنوك المصرية.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الحصول على قرض التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري في البنك الأهلي، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

شروط الحصول على القرض:

- يتم تحديد راتب العميل وفق الإعلان المعلن من قبل صندوق التمويل العقاري.

- عدم امتلاك المتقدم أي وحدة حتى في حالة الميراث.

- لا يقل سن المقترض عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل، ولا يتعدى 60 عامًا لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل، أو سن بلوغ المعاش للموظفين، أيهما اقرب.

- هذا القرض متاح للمصريين المقيميين فقط.

- الحد الأقصى لمدة القرض 20 سنة.

- يتم تحديد قيمة الوحدة من قبل صندوق التمويل العقارى وفقًا للإعلان المعلن.

قيمة أقساط القرض:

يتم احتساب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري وفق الشروط المتبعة.

مميزات القرض:

- لا يتم تحميل العميل بأي مصاريف (مصاريف فتح الحساب و الاستعلام مجانًا).

- وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

- لا يتم تطبيق عمولة سداد مُعجل، ويتم رد فرق الدعم بناء على التعليمات الواردة في هذا الشأن.

- الدفعة المقدمة للقرض تكون 20% من سعر الوحدة وفقًا للتقييم، وبحد أقصى 50%.

- يتم تمويل الوحدات حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا للتقييم.

الغرامات:

يتم تطبيق غرامة تأخير 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة رقم قومي.

- شهادة قيد للذكور والإناث.

- إيصال مرافق حديث.

- مستندات إثبات دخل.