بعد إعلان إصابته بالسرطان.. تعرف على مشوار جيف بريدجز مع الجوائز

صدم الممثل الأمريكي جيف بريدجز جماهيره، بعدما أعلن إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية.

وجيف الذي ولد عام ولد 4 ديسمبر 1949 في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بأمريكا، شارك في 90 عملا فنيا، وخلال مشواره الفني ترشح لعدد كبير من الجوائز بينها "أوسكار" و"جولدن جلوب" نرصدها في التقرير التالي:

أفلام ترشح لها جيف بريدجز لجائزة أوسكار

The Last Picture Show

أول مرة يترشح فيها "جيف" للجائزة عن دوره المساعد في الفيلم الذي أخرجه بيتر بوجدانوفيتش.

Thunderbolt and Lightfoot عام 1975

عاد ليتشرح "جيف" للأوسكار في فئة أفضل دور مساعد، في الفيلم الذي أخرجه مايكل سيمينو، وشارك في بطولته كلينت ستوود، وجيفري لويس.

Starman عام 1985

أول ترشيح لجيف في فئة أفضل دور رئيسي، والفيلم من إخراج جون كاربنتر، وتأليف بروس أ.إيفانز، راينولد جدعون.

The Contender عام 2001

عن دوره في الفيلم ترشح "جيف" للمرة الرابعة لجوائز أوسكار في فئة أفضل ممثل دور مساعد، وهو من تأليف وإخراج رد لوري، وبطولة جوان ألين، جاري أولدمان.

Crazy Heart عام 2010

حصد عنه جائزة أوسكار بعد عدة ترشيحات، عن دوره الرئيسي في فيلم Crazy Heart، والذي أخرجه سكوت كوبر.

وجسد "جيف" في الفيلم دور أحد صناع موسيقى الريف الذي يعمل على إعادة تقييم حياته بعد خلال قصة حب انتهت بالفشل.

True Grit عام 2011

ترشح لسادس مرة عن دوره الرئيسي في الفيلم، الذي أخرجه كل من إيثان كوين، جويل كوين، وشارك في بطولته مات ديمون.

Hell or High Water عام 2017

الترشيح السابع والأخير لجيف بريدجز، وكان في فئة أفضل ممثل دور مساعد، وهو من إخراج ديفيد ماكنزي، وتأليف تايلور شيريدان.

رشح جيف بريدجز لجولدن جلوب 5 مرات وحصدها مرة عام 2010، كما قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه عام 2019.

كما ترشح لجوائز بافتا 5 مرات، وغير العديد من الجوائز والتكريمات.