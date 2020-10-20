النائب يحيى المشد: سأساهم في مجلس الشيوخ بتشريعات تخدم المواطنين

أدى أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية، الأحد الماضى، فى أول جلسة افتتاحية للمجلس فى أول دور انعقاد له بعد انتخابه، وذلك بعد اختيار رئيس الجمهورية للمعينين الـ100 بالمجلس النيابى، حيث شملت قائمتهم عدداً بارزاً من رؤساء وممثلى الأحزاب السياسية والإعلاميين والصحفيين والفنانين وممثلي النقابات والشخصيات العامة.

ومن جانبه، قدَّم النائب يحيى شوقي المشد، عضو مجلس الشيوخ المعيَّن من قِبَل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر للرئيس، واعتزازه بالثقة التي أولاها له باختياره لهذا المنصب.

وقال "المشد" للأهالي أثناء الاحتفال بتعيينه بمجلس الشيوخ: "إن ثقة الرئيس التي أُوليت لي غالية جداً، وخبر تعييني لم يُسعدني فقط، بل أسعدَ وأبهجَ جميع أهالي دائرة منشأة القناطر، الذين توافدوا ليقدموا التهنئة ومشاركة الفرحة، وأرجو أن أكون عند حُسن الظن، داعماً لمسيرة الدولة في البناء والإصلاح".

وأضاف: "أتمنى أن أُسهم بشكل جيد في صياغة تشريعات تخدم المواطنين، خاصة في ملفَّي الصحة والتعليم، فهما أساس نهضة المجتمعات، كما أن ثقتي لا تقدَّر فى دور هذا المجلس، لأنه يملك كل مقومات النجاح، وبه كثير من القامات الفكرية والقضائية والثقافية والصحفية، وسأعمل جاهداً من أجل العناية بالشباب في المقام الأول".

وأضاف: "أناشد نواب دائرتي الحاليين، والمحتملين في غرفتَي التشريع (الشيوخ والنواب) التعاون معاً، لخدمة أبناء دائرتنا جميعاً، ومحاولة تذليل أي عقبات لإنجاز خطة الدولة لتطوير قُراها".

يُذكر أن النائب يحيى شوقي المشد، من مواليد منشأة القناطر بالجيزة، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1993، وتولَّى رئاسة قسم الشئون الإدارية بالقطاع الهندسي بمدينة الإنتاج الإعلامى، كما تولَّى مسئول العلاقات الحكومية والاتصال السياسى بالشركة المصرية للاتصالات.

وانطلق قطار مجلس الشيوخ، فى أولى جلساته الإجرائية بالفصل التشريعى الأول، الأحد الماضى، بحضور جميع أعضائه المنتخبين والمعينين، والبالغ عددهم 300 عضو.