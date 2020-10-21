نصائح "الزراعة" لـ"مربي الثروة الحيوانية والداجنة" خلال موسم الأمطار

وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدداً من النصائح لمربي الثروة الحيوانية والداجنة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذها خلال الأيام المقبلة لتجنب الآثار السلبية لموجة الطقس المتقلب، والتي تشهد تساقط الأمطار والسيول على بعض المحافظات.

وشدد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على ضرورة تطهير مجرى السيول والمجارى المائية، وكذلك تطهير بالوعات تصريف المياه وشبكات الصرف الصحى، وتجهيز وسائل ومعدات وماكينات شفط المياه في المزارع.

وأكد "سليمان" على ضرورة قيام أصحاب مزارع الثروة الحيوانية والداجنة القريبة من المناطق المتوقع أن يغمرها الأمطار بنقلها لأماكن اخرى بعيدة لعدم حدوث خسائر مادية، مع ضرورة إنشاء حواجز حول المزارع لمنع دخول او تسرب أى مياه، والعمل على رفع منسوب أرضيات المزارع، وكذلك عمل صيانة للأسقف الخاصة بالمزارع، وتجهيز رصيد كاف من الأعلاف اللازمة لتغذية المواشي كإجراء احترازى فى حالة الأمطار الغزيرة مع مراعاة تخزينها فى اماكن جافة ونظيفة وبعيدة عن أى تسرب للمياه.

وأشار إلى ضرورة تجنب التنقل بالسيارات التى تحمل مخاليط الأعلاف أو مركزاتها أو إضافاتها أو خاماتها، خلال تساقط الأمطار، وأن تكون الشحنات بداخلها مغطاة بغطاء يمنع تسرب المياه، وكذلك التأكد من سلامة منافذ وفتحات تهوية مخازن الأعلاف وخاماتها سواء كانت فى المزارع أو المصانع أو محال الإتجار فى الأعلاف، فلا تسمح بنفاذ مياه الأمطار أو الندى إلى داخل المخزن، فضلاً عن الإبلاغ الفورى فى أقرب إدارة بيطرية أو زراعية أو على أرقام واتس أب القطاع (01558626681 - 01558626682)عن أية مشكلة بالقطيع، حتى يتم دراسة المشكلة وعلاجها فى مهدها.

من جانبها شكلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لجنة متابعة مركزية بالقطاع، للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة لمجابهة الظروف الجوية الطارئة.