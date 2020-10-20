مركز "تغير المناخ": أمطار رعدية على الوجه البحري والقاهرة الخميس

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة عن خريطة سقوط الأمطار والسيول على مستوى الجمهورية والتي من المتوقع أن تبدأ اليوم الثلاثاء.

وقال فهيم، إنه بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأربعاء ستشهد البلاد طقسًا غير مستقر على السواحل الشمالية والدلتا وسيناء، وسوف تشهد تساقط أمطار غزيرة ورعدية.

وأضاف أنه "من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الثلاثاء على مناطق الساحل الشمالى الغربي في السلوم وسيوه ومطروح والضبعة وخفيفة على غرب الإسكندرية".

وتابع فهيم، أن الأربعاء سيشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق الساحل الشمالى وحتى الإسكندرية، وتمتد إلى مناطق الدلتا شمال البحيرة وكفر الشيخ وتكون متوسطة على باقي الدلتا خفيفة على القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد بصورة خفيفة في بني سويف والمنيا الفيوم.

وأكمل أنه "بداية من الخميس وحتى الأحد ستشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على معظم مناطق الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وتمتد إلى مناطق شمال و وسط سيناء تصل فيها إلى حد السيول وتصب إلى شمال الصعيد بصورة خفيفة في بني سويف والمنيا والفيوم".

وعن درجات الحرارة، قال "فهيم" إنها ستنكسر بشكل كبير بداية من الأربعاء بمقدار من 5 الى 7 درجات ليكون معتدل نهاراً وتنخفض الحرارة ليلاً لتلامس الــ17 إلى 18 درجات ليلاً محذراً من برد الخريف.

أما الرياح، أكد أنها ستكون معتدلة إلى نشطة وقوية على مدن البحر الأحمر، وتزداد سرعة الرياح على شمال غرب الجمهورية في مطروح وسيوه اليوم الثلاثاء وقد تكون محملة بالرمال هناك، وتؤثر بنسب متفاوتة على مناطق من غرب الجمهورية ثم تمتد إلى الدلتا والقاهرة يومي الأربعاء والخميس وعلى وسط الصعيد على السبت والأحد، وسوف تتشكل الشبورة الكثيفة صباحًا على مناطق شمال الدلتا وشمال ووسط سيناء بداية من يوم الأربعاء.