آخر أخبار مصر.. سقوط أمطار غدا وجهات قررت صرف منحة المولد النبوي

يهتم المواطنون بالأخبار الخدمية التي تتعلق بالتعليم والطقس والشقق المطروحة من الإسكان والتعليم، وتقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها في التقرير التالي، آخر أخبار مصر في إطار حرصها على تقديم مختلف الخدمات للقراء والمتابعين، كالتالي:

انطلاق العام الدراسي الجديد بطب أسنان الفيوم

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد بالكلية، اليوم الاثنين، وذلك مع تطبيق الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا الخاصة بقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول الكلية، و التباعد اللازم بين الطلاب، وعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامة.

أماكن ومواعيد هطول الأمطار على محافظة الإسكندرية

وضع معهد بحوث المياه والتخطيط بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، جدول خرائط حول موعد وكثافة وأماكن سقوط الأمطار يوم الأربعاء المقبل، بأنه من من المتوقع أن تبدأ الأمطار من الساعة الثالثة، فجر يوم الأربعاء المقبل، بكثافة خفيفة علي مناطق شرق المحافظة، وتزيد إلى كثافة متوسطة في العاشرة صباحا، وتهطل على مناطق متفرقة بالمحافظة، وفي الثانية عر ظهرا تمتد الأمطار إلى جميع مناطق المحافظة، على أن تصل الأمطار لغزارتها في 10 مساء، أقصى مناطق غرب المدينة الساحلية.

سقوط أمطار على 5 مناطق غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء لحالة الطقس غدا،، إذ تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية تبدأ من الغد ومن المتوقع أن تستمر حتى الأحد المقبل، على أن يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية نهاراً، فيما يسود طقس حار جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

على أن تسقط الأمطار المتوسطة "80%" تقريبا غدا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، "سيوة، السلوم، مطروح، الضبعة" وتكون خفيفة على الإسكندرية.

تفاصيل الاشتراك في مهرجان إبداع التاسع لطلاب الجامعات والمعاهد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة شروط الاشتراك بمهرجان إبداع في دورته التاسعة لعام 2020 /2021، على أن يشتمل المهرجان على 22 مجال من المجالات الأدبية والعلمية والفنية، ويمكن الاطلاع على الشروط من هنـــــــــــا.

توصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي

استهدفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، توصيل الغاز الطبيعي، إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة 4.7 مليار جنيه تقريبًا.

جهات وهيئات قررت صرف منحة المولد النبوي للعاملين

كشفت مصادر حكومية، أنّ أكثر من 50 هيئة وجهة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قررت صرف منحة المولد النبوي الشريف، بحد أدنى 300 جنيه، وبحد أقصى 1000 جنيه، مع مرتبات شهر أكتوبر 2020 المقرر صرفها الأحد المقبل .