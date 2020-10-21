من الإسكندرية لـ المنصورة.. معارض الكتاب تعود بعد توقف لمدة أشهر

أعادت وزارة الثقافة عدة فعاليات ثقافية بعد توقف لمدة أشهر أبرزها معارض الكتاب بعدد من المحافظات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أبرزها الآتي:

معرض كتاب المنصورة

افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب أمس الثلاثاء، المعرض الأول للكتاب بمحافظة الدقهلية "المنصورة"، وذلك فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.

يشارك في المعرض قطاعات وزارة الثقافة ومنها المشروع القومي للترجمة ودار الكتب والوثائق القومية الهيئة العامة لقصور الثقافة صندوق التنمية الثقافية المجلس الأعلى للثقافة.

معرض كتاب الإسكندرية من 1 لـ10 أكتوبر

معرض كتاب المنصورة ليس الأول بعد عودة الحياة لطبيعتها، ففي مطلع الشهر الجاري في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر بأرض كوتة بالأزاريطة، أقيمت فعاليات معرض كتاب الإسكندرية الدولي، وكان المعرض بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وأقيم المعرض بمشاركة 95 ناشرا، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية وأكاديمية الفنون، ومؤسسة دار المعارف والأهرام.

وجاري حالياً الاستعداد لتدشين معرضي كتاب بورسعيد ودمياط في مطلع العام المقبل 2021 مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.