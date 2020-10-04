من جائزة معرض الكتاب 2019 لـ الإسكندرية.. "رولا" حاضرة بـ"بابا ياجا"

مجموعة حكايات شعبية روسية، تأليف ألكسندر أفاناسييف، عكفت على ترجمتها "رولا عادل"، من الروسية للعربية، واتخذت لها اسم "بابا ياجا"، انتقت فيه القصص الشعبية الروسية التي تشبهها في تراثنا المصري كـ"الشاطر حسن وست الحسن والجمال"، لإظهار طباع الشعب الروسي والتعرف على معتقداتهم، وحصل على جائزة أفضل عمل مترجم للطفل باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2019، وكان بين الكتب المشاركة بمعرص الإسكندرية للكتاب في دورته الحالية.

تقول رولا، في حديثها لـ"الوطن"، إنّها شاركت لأول مرة في معرض الإسكندرية، وسعيدة بالمشاركة بنفس الكتاب الحاصل على جايزة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة للكتاب.

رولا عادل تخرّجَت في كلية الألسن ـ قسم اللغة الروسية، ونُشرت لها العديد من المقالات الأدبية والترجمات بدوائر ثقافية مختلفة داخل مصر وخارجها، اعتبرت إقامة فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تجربة ناجحة، وبحسب تعبيرها وجدت إقبالا جيدا من الجمهور المتعطش للفعاليات الثقافية بعد الانقطاع عنها أشهر طويلة في ظل أزمة فيروس كورونا.

في الخامس من فبراير 2019، لحظات وقف فيها الجميع في حالة انتباه تام على مسرح مركز المنارة، لسماع أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ50، حين بدأ مقدم حفل التكريم بمناداة اسم المترجمة رولا عادل، الحاصلة على جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل في تلك الدورة بالمعرض، طغى صوت طفلها الصغير ذو الـ6سنوات، على تصفيق الحضور سكت الجميع انتباهًا لصوت هتافه وهو ينادي على والدته "برافو يا ماما برافو".

مشهد التشجيع السابق بين الابن زياد ووالدته الفائزة بجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل، عن كتاب "بابا ياجا" الصادر عن دار "كتوبيا" للنشر، لفت انتباه الحضور في حفل توزيع الجوائز بمعرض الكتاب، وتداوله جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن إعجابهم برد فعل الطفل الذي هتف لتشجيع والدته وأسكت الجميع من حوله.

وحسب وصف الكاتبة الفائزة رولا عادل: "فوجئت برد فعله وحماسه الشديد الذي لفت الحضور وعدسات المصورين إليه؛ خاصة لحظة هدوء القاعة وقت استلام الجائزة"، وبعد انتهاء الحفل داعبها المصورون: "كانوا بيصوروني ويقولولي برافو يا ماما".

رولا: نفاد الطبعة الأولى من "بابا ياجا".. وبدنأ بيع الطبعة الثانية

فرحة كبيرة تملكت المترجمة الشابة حين نفدت النسخ الخاصة بالطبعة الأولى من "بابا ياجا"، وبدأت دار النشر "كتوبيا" بيع نسخ الطبعة الثانية بمعرض الإسكندرية بعد النجاح الكبير الذي حققه الكتاب في اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب: "الناس بتتفاعل معايا لما بتشوفني وتسألني عن محتوى الكتاب"، وسرعان ما ينجذب الأهالي لمحتواه المترجم لغرابته وحداثته، فالأدب الشعبي الروسي ليس متداولا بشكل كبير بين الناس كما هو الحال بالنسبة للأدب الألماني، بحسب وصفها.

"بابا ياجا" ليس الوحيد الذي تشارك به رولا في معرض الإسكندربة الحالي، فهي تشارك أيضا بكتابها "روزا" الذي شاركت به في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2020: "حريصة على المشاركة في المعارض الدولية والفعاليات الثقافية الكبيرة".