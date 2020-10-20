شادي شديد ينضم لمسلسل "لؤلؤ"

انضم الفنان الشاب شادي شديد، لأسرة مسلسل "لؤلؤ"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2021.

وكشف شادي شديد، في تصريحات صحفية، عن الشخصية التي يجسدها خلال المسلسل، حيث يجسد دور شاب يعمل فى أحد النوادى، يدعى"محمود"، وتربطه علاقة بالفنانة سلوى عثمان.

وأعرب "شديد"، عن سعادته بالعمل مع مخرج العمل محمد عبدالسلام، والذى رحب كثيرا به، وقدم له العديد من النصائح حتى يظهر على الشاشة بشكل لائق واحترافي، حيث سبق لهما العمل سويا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان.

وأشار الفنان الشاب إلى أنه سعيد بالوقوف والعمل ضمن نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، خصوصًا وأن أغلب مشاهده تجمعه بالفنانة القديرة سلوى عثمان، والذى يعشق تمثيلها على المستوى الشخصي، باعتبارها تمثل قامة كبيرة له لما تقدمه من إبداع فى جميع الشخصيات والأعمال التى تشارك بها.

مسلسل "لؤلؤ"، تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب الفنانة مى عمر، والتى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية، أحمد زاهر، نرمين الفقي، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، إدوارد، نورهان، نجلاء بدر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.

وكانت الفنانة مي عمر، قد نشرت عبر حسابها بانستجرام صورًا من كواليس مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، وعلقت قائلة "وحشتوني جدا بس مشغولة في تصوير مشروعي الجديد (لؤلؤ)، مسلسل صعب وجديد محتاج تركيز وتحضيرات كتير، الوصول للحلم بيحتاج تعب ومجهود وتركيز وشغل كتير بس بوعدكم بعمل ممتع مليان مفاجات.. انتظروا لؤلؤ".

وخضعت الفنانة مي عمر، للعديد من البروفات على الغناء والاستعراضات، وذلك قبل بدء تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، والذي تجسد خلال أحداثه دور مطربة، وتؤدي من خلاله أكثر من أغنية بصوتها.

ويعد مسلسل لؤلؤ، أولى بطولات مي عمر المطلقة، بعد عدد من المسلسلات الناجحة آخرها "الفتوة" مع ياسر جلال رمضان الماضي والذي حقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة ونال إشادات عديدة من الجمهور.

ويظهر في المسلسل مع مي عمر الفنان أكرم حسني كضيف شرف وذلك بعد تعاونهما معا في مسلسل "ريح المدام" مع أحمد فهمي.