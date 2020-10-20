صور.. مدير تعليم القاهرة يتفقد مدارس الأسمرات

أكد محمد عطية، مدير مديرية تعليم القاهرة، للطلاب، أهمية ارتداء الكمامات لحماية صحتهم وصحة أسرتهم، كما حرص على تهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية فى جلسة الطلاب على المقاعد بصورة متفرقة كرقعة الشطرنج.

جاء ذلك خلال تفقد مدير مديرية التعليم بالقاهرة، مدارس الأسمرات التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، بحضورجمال سلطان مدير عام الإدارة.

وأكد "عطية" تسليم الكتب المدرسية للطلاب وتجهيزات غرفة العزل وأعمال الصيانة بدورات المياه، مشددا على حصر الغياب اليومي قبل العاشرة صباحا، والتواصل المباشر والمستمر بغرفة عمليات المديرية على مدار اليوم.

وشدد "عطية" على استعداد المديرية للتدخل السريع في أي وقت، كما تقدم بالشكر لمعلمي المدارس الابتدائية والإعدادية، حيث التزموا بالكمامات والإجراءات الوقائية، مشددا على توفير ماسح حراري لمدارس الأسمرات.

من جانبه، قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنّ العاصمة بها نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، موزعين على 55 ألف فصل بنظام الأيام التبادلية، لتقليل الكثافات وتوفير مناخ صحي آمن لإتمام العملية التعليمية، مؤكدًا أنّ توزيع الطلاب داخل الفصول يتم بطريقة تحقق أكبر قدر من التباعد.

ووجّه "عبدالعال"، التهنئة للتلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسي ونصر أكتوبر والمولد النبوي الشريف، قائلا: "حرب أكتوبر العظيمة التي عبرت من خلالها مصر الهزيمة إلى النصر، وبدأت نهضتها الحديثة".

وطمأن محافظ القاهرة الأهالي والطلاب بأنّ الدولة اتخذت التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب، مشيرا إلى أنّه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التي تضمن سلامة الجميع.

أكد محافظ القاهرة لمديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب؛ لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد، مشددا على رؤساء الأحياء منع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولا بأول.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار جلوس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد، وتوفير ماسح حرارة بكل مدرسة، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق في كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس، والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.