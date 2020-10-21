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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل متقلب المزاج مما يسبب له مشاكل مع المحيطين به، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تتجاهل الاستفزازات، ولا تستسلم للغضب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك، وأن تفرمل انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

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