محافظ الفيوم يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة مشروع الدواجن بالعزب

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أول اجتماع لمجلس إدارة مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، اليوم، بعد توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لتنفيذ برنامج التشغيل والتطوير للمشروع، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، وأعضاء مجلس ادارة المشروع.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماع استعرض الوضع الحالي لمشروع الدواجن التكاملي بالعزب الذي يضم 5 محطات على مساحة 50 فدانًا، بواقع 10 أفدنة لكل محطة، وتضم المحطة الواحدة 12 عنبراً مفتوحاً لتسمين الدواجن، بطاقة 60 ألف طائر، فضلاً عن مفرخات البيض، وعنابر الدواجن الأمهات، كما يضم المشروع مصنعاً لأعلاف الدواجن على مساحة 1.4 فدان ويعمل بطاقة 15 طن في الساعة لإنتاج علف بودر.

وكشف "التوني" عن موافقة المجلس على استمرار العمل باللائحة الحالية التى تنظم الشئون الفنية والمالية والإدارية الخاصة بالمشروع، لحين الانتهاء من التعديلات اللازمة، كما وافق المجلس على إتاحة مبلغ 10 ملايين جنيه من إجمالي المبلغ الممول بالوحدة الحسابية الخاصة بالمشروع لتشغيل وتدوير العملية الإنتاجية بكافة مراحلها، طبقاً للطرق القانونية والقواعد المعمول بها، بالاضافة إلى تكليف مكتب استشاري هندسي لإجراء دراسة فنية متكاملة حول تطوير المشروع بالكامل.

من جهته، أكد محافظ الفيوم، أهمية مشروع الدواجن التكاملي الذي يُعد واحداً من أكبر المشروعات المتخصصة، لافتاً إلي سرعة البدء فى أعمال التطوير ورفع كفاءة المشروع لتحقيق إنتاج داجني بجودة عالية وأسعار تنافسية، مثمناً جهود الهيئة ودورها فى رفع كفاءة العديد من المشروعات على أرض المحافظة.

وأشار "الأنصاري" إلى أن المشروع يهدف إلي تنمية الثروة الداجنة المتصلة بالأمن الغذائي، وإمداد معامل التفريخ البلدية المنتشرة داخل وخارج المحافظة بالبيض المخصب حفاظاً على هذه الصناعة المتوارثة منذ مئات السنين لرفع كفائتها الانتاجية وتطوير أساليب تشغيلها، بجانب التعاون الوسيط والمستمر بين المشروع ومختلف كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد العلمية المتخصصة فى المجالات التى تخدم العملية الانتاجية.

وشدد المحافظ، على دراسة احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية والعمل على تنفيذ مصدرين لتوفير التيار الكهربائي اللازم للتشغيل، وحصر كافة السيارات والمعدات الموجودة بالمشروع وإعداد مقايسة تقديرية لصيانتها، موجها وكيل وزارة الري إلى توفير المياه اللازمة لزراعة المساحات الخالية داخل المشروع وتحويلها لأراضي خضراء، وكذلك تشجير المشروع بالكامل من خلال استخدام نظام الري الحديث.

كما أكد محافظ الفيوم، على أهمية التسويق وفتح منافذ بيع داخل مدينة الفيوم وكافة القري والمراكز للحفاظ على السلالات وتعظم الاستفادة من المشروع بالكامل، مقررًا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المحافظة متخصصين فى النواحي المالية والادارية والفنية والقانونية، بجانب ممثلين عن هيئة تنمية الصعيد للانتهاء من تعديلات لائحة المشروع في أسرع وقت.

وأعرب رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، لتعاونه المستمر ودوره فى تذليل كافة العقبات أمام مسئولي هيئة تنمية الصعيد لسرعة تطوير وتأهيل المشروع، في ضوء الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، فضلاً عن جهوده المستمرة من أجل إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة، وتنفيذ مشروعات تنموية جديدة تعود بالنفع على المواطن الفيومي.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم ضخ مبلغ 40 مليون جنيه من أصل مبلغ 56 مليون جنيه جرى رصدها لتطوير المشروع بشكل كامل، مؤكداً أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة ستسير بالتوازي مع أعمال التشغيل.