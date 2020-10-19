"وزير التضامن" ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع السجاد بمركز يوسف الصديق

تفقدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مصنع إنتاج السجاد اليدوي بقرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق، مساء اليوم، في حضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وإيمان زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.

وخلال تفقده منتجات المصنع، أكد محافظ الفيوم توسعة المصنع إلى نحو ضعف المساحة لاستيعاب أكبر عدد من الشباب والفتيات، في إطار حرص المحافظة على استغلال المزايا النسبية للقرى المنتجة، الأمر الذي يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه القرى والنهوض بالمستوى الاقتصادي لسكانها.

كما أشار "الأنصاري" إلى ضرورة فتح معارض ومنافذ جديدة لتسويق منتجات مصنع سجاد دار السلام، بالتنسيق مع منتجي السجاد اليدوي بقرية دسيا، وزيادة أصناف السجاد المنتجة بالمصنع، وتحسين جودتها.

وخلال الزيارة التقى محافظ الفيوم عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ومطالبهم.

الجدير بالذكر، أنّ مصنع إنتاج السجاد بقرية دار السلام يحتوي 12 نولاً للسجاد توفر 36 فرصة عمل للشباب والفتيات، منها 6 أنوال منتجة، و6 أخرى للتدريب، ومن المقرر زيادة عدد الأنوال إلى 30 نول توفر 100 فرصة عمل، وتبلغ التكلفة النهائية لإتمام العمل بالطاقة الكاملة للمصنع 455 ألف جنيه.

وكانت وزيرة التضامن سلّمت 21 منزلًا لمتضرري السيول والتي تم تطويرها بمحافظة الفيوم وذلك بمركزي سنورس ويوسف الصديق بواقع 51 ألف جنيه لكل منزل من هذه المنازل، بتكلفة إجمالية مليون و71 ألف جنيه ساهمت مؤسسة صناع الخير ب30 % من التكلفة وتحملت الوزارة باقي التكلفة، منها أربعة منازل بقرية الصعايدة، ومنزلين بقرية النزلة، بمركز يوسف الصديق، وعشرة منازل بقرية الحبون، وثلاثة منازل بقرية خلف، ومنزل بكلٍ من عزبة عبد الله حبيب والراغي بمركز سنورس.