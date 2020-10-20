رغم تحذيرات كورونا.. "إندومي وكبدة وقصب" أمام مدارس الفيوم

رغم التحذيرات الشديدة بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، ومنعاً لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، والتزام المدارس بتطبيق التباعد بين الطلاب، ومنع دخولهم دون الكمامة ودون الأدوات الشخصية اللازمة، انتشر العشرات من الباعة الجائلين أمام عدد من المدارس بمحافظة الفيوم، يحملون سندوتشات "الكبدة" و"الإندومي" وأعواد "القصب"، دون التأكد من سلامة الأطعمة المقدمة للطلاب أو مصدرها.

"محمد محمود"، أحد أهالي قرية "أبو دفية"، التابعة لمركز إطسا، تحدث لـ"الوطن" قائلاً إنه أثناء توجهه إلى مدرسة "عبد الفتاح هندي" بالقرية، للاطمئنان على ابنته، فوجئ بانتشار الباعة أمام المدرسة، يبيعون سندوتشات الكبدة و"علب الإندومي" والقصب، للطلاب في فترة الفسحة، من خلال فتحات في الباب الحديدي للمدرسة.

وأشار ولي الأمر إلى أن الطلاب يقبلون على شراء هذه الأطعمة من الباعة الجائلين، بسبب عدم وجود "مقصف" بالمدرسة، وحذر من مخاطر هذه الأطعمة، حيث إنها مجهولة المصدر، وقد تكون منتهية الصلاحية.

وأشار إلى شراء الطلاب من الباعة الجائلين قد يعرض حياتهم للخطر ويهدد بانتشار فيروس "كورونا" بين الطلاب بسبب عدم التعقيم وقلة النظافة ومجهولية مصدر الأطعمة التي يستخدمها الباعة الجائلين، ومُطالبًا محمد عبدالله، وكيل الوزارة بضرورة توفير "مقصف" للطلاب داخل المدرسة، والتنبيه على أمن المدرسة بعدم السماح باقتراب الباعة الجائلين من الباب وبيعهم للطلبة من خلال فتحاته.

على جانب آخر، تمكنت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم وبرئاسة المهندس جمعة السعدني رئيس الرقابة، والمفتشين محمود فاروق الأعرج، وأحمد أبوعبدالله، وسيف الحنبولي، من ضبط ٦٠ كيلو كبدة مجمدة منتهية الصلاحية بإحدى الثلاجات بمحل طيور بقرية مجاورة للقرية التي تقع فيها المدرسة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم ضد صاحب محل الطيور، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.