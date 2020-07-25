اليوم.."الأمانة النفسية" تنظم ندوة حول تأثير كورونا على الإعلاميين

ينظم فريق المبادرة الوطنية للصحة النفسية، التابع للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، ندوة إلكترونية عبر تطبيق " زووم" للإعلاميين والصحفيين، بهدف تسلط الضوء على تأثير الإعلام على صحة المجتمع النفسية، وكيفية اهتمام العاملين بمجال الإعلام والصحافة بصحتهم النفسية خلال ممارسة مهامهم اليومية.

وقال فريق المبادرة الوطنية للصحة النفسية، في منشور عبر فيس بوك، إن الندوة أيضا ً تهدف إلى مناقشة دور الإعلام في تغيير نظرة المجتمع تجاه المريض النفسي وضرورة اتباع الإرشادات اللازمة لحماية المرضى.

وتضم الندوة الالكترونية العديد من المنظمات والهيئات الدولية منها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومنظمة الهلال الأحمر وهيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة أطباء العالم، هيئة تيرديزوم، وتبدأ الندوة في السابعة من مساء اليوم على تطبيق زووم.

وتتضمن أجندة الندوة كلمة افتتاحية للدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومقدمة عن الصحة النفسية للدكتور محمد علي أخصائي الطب النفسي، دور الإعلام والمجتمع للدكتور محمود ثروت مسؤول قسم الصحة والرعاية بالهلال الأحمر المصري، والتعامل مع القلق الناجم من تأثير الأخبار السلبية لصفا المرسي أخصائية نفسية بهيئة تيردب زووم، وتأثير الإعلام في المرض النفسي للدكتورسامح هندي اخصائي الطب النفسي ومستشار الصحة النفسية والدعم النفسي بهيئة إنقاذ الطفولة، وتأثير الإعلام على صورة المريض النفسي وكورونا في المجتمع للدكتورة رضوى العطار أخصائية الصحة النفسية بمنظمة أطباء العالم.

ويتطلب حضور الندوة التسجيل عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1_4WGYu0dUWFNSreNGU-2fiKKWD9N5kA8turLf2FeDHI/viewform?fbclid=IwAR3ZjQ-z55D61xmCOUX8SGbBpKaQP0i18JaAQpUlPaIEZqABcLxxLmn_T-E&edit_requested=true.