وفاة ولاء خلف الله موظفة بالتليفزيون المصري

نعى عدد من موظفي الهيئة الوطنية للإعلام، ولاء خلف الله، المُعدة بقناة العائلة، التابعة لقطاع القنوات المتخصصة، حيث رحلت عن عالمنا عصر اليوم، بعد صراع مع المرض.

ولاء حلف الله، كانت تعمل كمُحررة بقناة المعلومات، قبل انتقالها كمُعدة في قناة "العائلة".

وكانت جنى سلام، ابنة الفقيدة، ناشدت زملاءها بالدعاء لوالدتها، قبل يومين، بعدما اشتد عليها المرض، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ماما دخلت ف غيبوبة، ونسبة الوعي قليله جدًا، يا ريت تدعوا لها لأنها أغلى حاجة عندي، ومحتاجة دعواتكم دلوقتي"، وذلك بعدما دخلت العناية المركزة قبل ثلاثة أيام تقريبًا.

في سياق آخر، كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد وجه الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية على الفور، ضد محمد أشرف الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها والمتدوال على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الوطنية للإعلام ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانه خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.

ولن تتهاون الهيئة الوطنية للإعلام حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا قدمت برامج دينية هادفه متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي

وتُحذر الوطنية للإعلام بشده أيه جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني الغير مقبول والذى أقل بأن يوصف بالانحطاط الأخلاقي وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده.