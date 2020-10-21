تعرف على أسماء مرشحي القوائم بانتخابات "النواب" في الأقصر

يواصل مرشحو القوائم الوطنية بمحافظة الأقصر، استعداداتهم قبل أيام قليلة، تفصل الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع العام السري المباشر.

"الوطن"، استعرضت تقسيم مقاعد القائمة المخصصة للأقصر والتي يخوضها عدد من النواب بالمجلس المنقضي.

تقسيم القائمة للأقصر في انتخابات "النواب":

تتنافس قائمتان على 4 مقاعد، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر.

قائمة نداء مصر بالأقصر جاءت كالتالي:

مرشح أساسي

1- مصطفى يوسف عطية أبو بكر، وشهرته مصطفى عطية.

2- عائشة عبد الصبور طه أحمد، وشهرتها عائشة الجعان.

3- سلوى صلاح الدين نور الدين علي، وشهرتها سلوى صلاح الدين.

4- غانم علي بسطاوي مدني، وشهرته غانم سلطان.

مرشح احتياطي

1- سمر بهاء الدين محمد أحمد يوسف، وشهرتها سمر بهاء.

2- إيمان أحمد فؤاد محيي الدين السيد، وشهرتها إيمان فؤاد.

3- صالح محمد السيد عبدالمنعم، وشهرته صالح أبو ستيت.

4- صديق عبدالباسط النوبي محمد، وشهرته صديق عبدالباسط.

مرشحو القائمة الوطنية "من أجل مصر" بالأقصر

1- الدكتور محمد خليل أبو المجد العماري، وشهرته محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المنقضي ممثلا لحزب مستقبل وطن.

2- أماني الشعولي، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن بالأقصر ممثلة عن الحزب.

3- النائب السابق بالبرلمان المنقضي أحمد إدريس والمرشح في القائمة عن حزب حماة الوطن.

4- زينب بغدادي السلايمي، وشهرتها زينب السلايمي ممثلة لذوي القدرات الخاصة، والمرشحة في القائمة عن حزب العدل.

ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر لـ 833557 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 201 لجنة فرعية.

وشهدت قائمة محافظة الأقصر الانتخابية إحدى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات والمقرر أن يمثلها عدد من أعضائها في مجلس النواب بداية من العام الجاري وحتى 5 أعوام قادمة، العديد من التغيرات التي طرأت عليها، خاصة بعدما انتهت مدة تقديم التنازلات عن الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث تنازل 2 من مرشحي الأقصر كما تم استبعاد 6 مرشحين لعدم استيفاء أوراقهم ورفض الطعون المقدمة من 5 منهم، ليصل إجمالي المرشحين النهائي إلى 75 مرشحًا على الدوائر الـ3 بالمحافظة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عدد من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التي تضمها كل مرحلة. وفي هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المرحلة الأولى والمحافظات التي تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها في الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولى

الانتخابات ستكون على مرحلتين الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد المرحلة الأولى

الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى

تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.