محمد شردي: جيشنا من أقوى جيوش العالم.. ولكن الحروب اختلفت

أشاد الإعلامي محمد شردي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأهالي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكلية العسكرية، قائلا إنه أُعجب كثيرًا بكلمة الرئيس السيسي ورسالته للأهالي وشكره لهم، لافتًا إلى أن الرئيس وجه بضرورة أن يعي المجندون المخاطر التي تحيط بالوطن.

وأضاف "شردي"، في تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس لم يكن يتحدث فقط عن الخدمة العسكرية، وإنما دورهم فيما بعد مع زملائهم، مشددًا على أن التكليفات سوف تختلف في الفترة المقبلة، مؤكدًا على أن جيش مصر من أقوى جيوش العالم، ولكن هناك أخطارا أخرى تواجهها.

وتابع: "الحروب الجديدة تختلف عما كان في الماضي، الحروب الجديدة حروب وعي، أن يشكك الناس في الدولة والخدمات والقائد، والاقتصاد، وكل اللي بيحصل في مصر، وعشان كده الرئيس كان بيأكد على الوعي".

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأسر وأهالي خريجي الكليات والمعاهد العسكرية، خلال حديثه في حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية.

وقال: "كل التحية والتقدير والاعتزاز لأولياء الأمور والأسر اللي سهروا وربوا وأنفقوا وقدموا ولادهم لبلدهم مصر، عشان يبقوا مسؤولين عن حماية الدولة وأمنها وسلامها وسلامتها".

وأضاف الرئيس السيسي: "ده أمر عظيم أوي إنّ الأسر اللي سهرت وعملت ده كله عشان تقدم ابنها لبلدها مصر، بقول شكرًا باسمي وباسم كل الأسر المصرية".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

ووجّه الرئيس السيسي، التحية لأسر الطلاب، فور وصوله الحفل في ساحة الكلية الحربية.

وحضر الاحتفال مع الرئيس السيسي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.