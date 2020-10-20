رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام: الوحدة الوطنية سلاح فعال في الكويت

قال رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، فهد الشليمي، إن الوحدة الوطنية هو شعار كبير في الكويت، خاصة وأن البلاد مقبلة على موسم انتخابي، وفيه يكون سقف الكلام مرتفعًا، ولذلك خرج أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقال إن الحديث بطريقة بها طائفية أو قبلية أو حزبية، لا يخدم المصلحة الوطنية.

وأضاف "الشليمي" في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، الثلاثاء، أن الديمقراطية هي حقوق مكتسبة ولكن بها واجبات على المواطن، موضحًا أن الوحدة الوطنية أثبتت أنها سلاحًا فعالا، والأمير أراد تذكير المتحدثين والمرشحين بالابتعاد عن السقف العالي الذي يتضمن الطائفية والحزبية.

وتابع رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، أن الاختيار في النهاية يكون للناخب، ولا يستطيع أحد التأثير عليه، وكان هناك استياءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من الأداء الخاص بمجلس الأمة، ولكن الأمير أراد التذكير بأن الاختيار الآن بيد المواطنين والمواطنات، وذكرهم باختيار الأصلح، ولا يستطيع أحد أن يفعل شيء إلا المواطن نفسه.

وعن السياسة الخارجية للكويت، كشف، أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كان في المدرسة الدبلوماسية التي يقودها الأمير الراحل، وسياسة الكويت تعتمد على انتظار المشكلة حتى تبرد وبعدها اتفاق الأطراف، وسوف يستمر التوازن الكويتي بين العراق وإيران، ودول مجلس التعاون بالكامل، وهذا هو مسلك الحكومة الكويتية، لمحاولة الوصول لحلول بين مختلف الأطراف.

وعن الانتقال السلس للسلطة في الكويت، قال "الشليمي"، إن هيكلة القيادة في الكويت معروفة، وولي العهد يتسلم الحكم وهذا ما حدث، وهذا ليس شيء غريب، ولكنه إجراء طبيعي، وكان سريعًا وحسم كل التوقعات التي كانت موجودة.

كان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد ألقى كلمة خلال جلسة افتتاح مجلسة الأمة الكويتي، الثلاثاء، قال فيها إن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى لمواجهة الأخطار، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان.