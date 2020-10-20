محافظ جنوب سيناء يناقش المشروعات المتعثرة وميكنة الخدمات

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا، اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومديري المديريات، لمناقشة المشروعات المتعثرة في كافه قطاع المديريات بالمحافظة.

واستعراض المحافظ المشروعات التي تواجه عقبات في تنفيذها على مستوى جميع مدن المحافظة، وأهم أسباب تعثرها، وطالب المحافظ بحصر المشروعات وتحديد نسب ومراحل التنفيذ وتاريخ الانتهاء منها، لعرضها على الوزرات والجهات المعنية لإيجاد الحلول اللازمة، والانتهاء من تنفيذها.

وناقش الاجتماع، سبل تفعيل ميكنة الخدمات الحكومية بالمحافظة، للتيسير على المواطنين،في اطار تكليفات الرئيس السيسي بضرورة تعاون الوزارات والجهات مع وزارة التخطيط لاستمرار ميكنة الخدمات الحكومية.

واستعراض "فودة" موقف مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحافظة، وكيفية التعامل لتقديم الخدمات المقدمة عبر البوابة الإليكترونية، وإعداد تقارير مفصلة بذلك، مؤكدًا استمرار أعمال ميكنة الخدمات الحكومية، للتيسير على المواطنين، وضرورة تكاتف جميع الجهات، والعمل كفريق واحد منظم، لنجاح المنظومة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

من جهة أخرى، قام الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية، ورئيس دير القديس موسى النبي العامر بسيناء، بزيارة لدير القديس موسى النبي بمدينة رأس سدر، لمتابعة أحوال الدير، وتفقد الأنبا أبوللو، خلال زيارته خدمة المدارس بكنيسة مارجرجس الروماني، ومارمينا العجايبي .

واستمع الأنبا أبوللو، إلى العظات والنصائح الرهبانية التي ألقاها الأنبا ايسيذوروس، رئيس دير البرموس، كما تابع الجلسات الفردية، والإرشاد الروحي، وصلاة القداس الالهي ومزامير الغروب، والتسبيحة.