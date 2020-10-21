حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بحبه للحرية، كما أنه لا ييميل إلة الحياة الزوجية، ويحرص على ألا بقوم باتخاذ تلك الخطوة في وقت مبكر.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد معاكس في منزل العمل وينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك ملاحظا وتميل للتأمل في صمت، فقط لا تعلن خططك وتجنب الفخر ولا تتحدث عن حياتك الشخصية!

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.