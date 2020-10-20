حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتسم بخفة الدم والكرم، وهو سريع البديهة ومخلص في عمله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تساعدك على تنمية أعمالك وأموالك بمهارة ملحوظة وتعطي مثالا رائعا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقاتك وقد تجد اليوم إخلاصا ومساندة من الأحباب أو الأصحاب وقد تساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.