حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت حساس وعاطفي، وهو كتوم للأسرار ولايسعى للمجد أو النفوذ، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم ألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الفلك يدعوك في هذه الفترة أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.