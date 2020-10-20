حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج القوس سريع الغضب، لكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط تجد أنك مازلت قادرا اليوم على الاجتهاد واقتحام ميادين جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك ثقة بالنفس وتثبت وجودك وتؤثر فيمن حولك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.