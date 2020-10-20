حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يحب النظام ويتوافق بشكل كبير مع مواليد برج الثور وبرج العذراء، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط تستطيع أن تتغلب على أي إجهاد أو مسئوليات توضع على عاتقك إذا نظمت جهودك، فقط لا تعلن عن خططك!

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا فقط تجنب التعالي ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.