حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لديه قلب طيب، يحمل في داخله الكثير من الحنان، كما أنه اجتماعي، ويحرص على قضاء وقته مع الاصدقاء.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والاستفزاز.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الطرف الآخر وتحسن التصرف وتشعر بالسعادة العاطفية ودعم الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المخرجة إيناس الدغيدي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.