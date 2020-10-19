حظك اليوم الاثنين 19-10-2020 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:03 ص | الإثنين 19 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الحوت
يعرف عن مولود برج الحوت أن لديه القدرة على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، بالإضافة إلى أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله.
وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس، وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة، فابحث عن حافز.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي
قاوم ميلك للعناد والشك، فالأمر قد يتطلب منك استعدادًا للتنازل والتساهل، ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.
ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.