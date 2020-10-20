مستشار الرئيس للصحة ساخرا من تسمية "موجة" كورونا: أغنية لأم كلثوم

سخر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، من إطلاق البعض تسمية "موجة أولى وموجة ثانية" لفيروس كورونا، قائلا: "هي حكاية الموجة دي جت من أغنية لأم كلثوم، الموجة عاوزة موجة عشان تحصلها".

وأوضح "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المقصود بكلمة موجة، هو مرورنا بموجة أولى شهدت زيادة في الحالات ثم انخفضت، ثم ازدادت من جديد في موجة ثانية.

وأوضح أنه لا يوجد ما يسمى بـ"زيرو حالات"، لأن ذلك يعني بأن المرض انتهى بشكل تام، لافتا مثل هذه الأوبئة تؤدي للتبادل العلمي ومتابعة ما يجرى في الدول وينتج في النهاية انطباع لما سيحدث، مشيرًا إلى أن مصر تبادلت الأفكار مع الصين وأمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا خلال الأسابيع الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98314 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.