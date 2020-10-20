السعر يبدأ من جنيه بمشاركة 35 دار نشر.. أول معرض للكتاب في الدقهلية

افتتحت محافظة الدقهلية معرض الكتاب الأول بحديقة شجرة الدر بالمنصورة، اليوم، والذي يستمر حتى يوم 30 أكتوبر، في إطار التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ووزارة الثقافة.

افتتح المعرض، أيمن مختار، محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة، نائبًا عن وزير الثقافة، وهيثم الشيخ نائب المحافظ، ومتدربي البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، في إطار برنامج الثقافة لنشر معارض الكتاب في كافة محافظات الجمهورية.

وأشاد المحافظ بالتعاون الوثيق مع وزارة الثقافة لإقامة المعرض بمدينة المنصورة، مشيرًا إلى أن افتتاح المعرض اليوم دلالة على أن الدقهلية وعاصمتها المنصورة أرض الفكر والأدب والفن والثقافة، والإبداع، وهو حدث ثقافي نوعي يؤكد عراقة وتاريخ المحافظة وعاصمتها المنصورة.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الهيئة حصلت على أكبر جناح لأنها المنظمة للمعرض، وتم إجراء قرعة علنية على باقي الأجنحة لدور النشر المشاركة في المعرض.

وثمّن "الحاج" الجهود الكبيرة لمحافظة الدقهلية وأجهزتها اللتنفيذية في الإعداد المتميز لإقامة المعرض علي أرض مدينة المنصورة وفي واحدة من أهم حدائقها العريقة التي تقع عي نهر النيل فرع دمياط، مشيدا بالنظام والترتيب المسبق، ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ مبدأ العدالة الثقافية بإقامة معارض للكتاب في كافة المحافظات مؤكدا اهتمام الوزارة بصناعة الكتاب باعتباره الرافد الأساسي للثقافة، ونوه إلى ان المعرض يضم كتبًا يبدأ سعرها من جنيه واحد بمشاركة 35 دار نشر.