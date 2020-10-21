مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21-10-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 21 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:34

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:52

أذان المغرب 05:18

أذان العشاء 06:35

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:34

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:51

أذان المغرب 05:16

أذان العشاء 06:35

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 04:32

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 02:50

أذان المغرب 05:15

أذان العشاء 06:33

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:39

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 02:56

أذان المغرب 05:22

أذان العشاء 06:40

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:35

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:52

أذان المغرب 05:18

أذان العشاء 06:36