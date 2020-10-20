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صحة جنوب سيناء تدشن قافلة طبية بالتجمعات البدوية

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حماده الشوادفي
11:33 م | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بمدينة سانت كاترين، تستمر على مدار يومين بدءً من غدٍ الأربعاء، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لمواطني الوديان والتجمعات البدوية بالمجان.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال، الباطنة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر"، وتقدم الرعاية الطبية للمواطنين بنطاق وادي السباعية ووداي السعال.

وأكد وكيل وزارة الصحة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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