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طوال الأسبوع المقبل.. قافلة طبية تتضمن 13 تخصصًا بمستشفى طور سيناء

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حماده الشوادفي
10:41 م | الخميس 15 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تستقبل مستشفى طور سيناء العام بجنوب سيناء، قافلة طبية تتضمن نخبة من أساتذة  الجامعات المصرية، اعتبارًا من السبت المقبل، وحتي الخميس من الأسبوع ذاته؛ لتوقيع الكشف وإجراء الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة كافة، لجميع المرضي بالمجان .

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القافلة الطبية تأتي في إطار دعم المنظومة الصحية بجنوب سيناء، وفقًا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب الزقازيق والأزهر بنات وقناة السويس وعين شمس ومعهد القلب.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم  13 تخصصا طبيا وهم: السكر والغدد الصماء، والأمراض الصدرية، وطب الأطفال، والتحاليل الطبية باثولوجي، وميكروبيولوجي، وجراحة "المسالك البولية، والمخ والأعصاب، والعظام"، وأطفال، وباطنة عامة وكلي، وطب وجراحة العيون، والتخدير والرعاية المركزة، وجراحة القلب.

وأوضح "رخا" أنه سيجري توقيع الكشف، وإجراء الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة كافة، لجميع المرضي بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، من التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهرا، ومن الخامسة مساءً حتي الثامنة مساءًِ.

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