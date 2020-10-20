بخلاف "دعم مصر".. 12 خطوة لضم أفراد الأسرة للبطاقة التموينية إلكترونيا

على مدار الأشهر القليلة الماضية، اتجهت الحكومة المصرية إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية في جميع مؤسسات الدولة، وذلك بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، للحد من انتشاره.

وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة المصرية بوابة "مصر الرقمية" ليتم تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل، وذات كفاءة عالية، لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها.

وتسعى "بوابة مصر الرقمية" لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويسر، ومن أهم الخدمات التي تقدمها المنصة خدمات بطاقة التموين، والتي تكون بذلك مساندة لموقع دعم مصر المتخصص في تقديم الخدمات التموينية.

وتستعرض "الوطن" خطوات ضم أفراد الأسرة للبطاقة التموينية من خلال "بوابة مصر الرقمية"، كالتالي:

1- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية المخصص لإنهاء التعاملات الحكومية من مكان واحد، لتوفير الوقت والاستفادة من خدمات مصر الرقمية في دقائق معدودة من هنــــــــا.

2- ثم يقوم المواطن باختيار الأيقونة المخصصة لخدمات التموين.

3- لتظهر جميع الخدمات التموينية التي يمكن إجراءاها من خلال بوابة مصر الإلكترونية، وتشمل "إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، تفعيل بطاقة التموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد أسرتي، نقل من محافظة لأخرى".

4- يتم اختيار خدمة ضم أفراد أسرتي، واختيار أيقونة "ابدأ الخدمة" منها.

5- يتم عرض أسماء الافراد الذي تم ضمهم مسبقًا على البطاقة التموينية.

6- ثم يقوم المواطن باختيار المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

7- ويمكن الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بضم أفراد الأسرة بالضغط على أيقونة "الشروط والأحكام".

8- ثم يقوم المواطن بالضغط على موافق في حال الموافقة على الشروط واستكمال إجراء الطلب.

9- ثم يتم اختيار المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لإضافتهم، وذلك بالضغط على مربع الاختيار بجانب أسمائهم.

10- وبعد الانتهاء من الإضافة يتم عرض البيانات التي تم إدخالها لمراجعتها.

11- ويمكن تعديل أي من البيانات التي تم إدخالها بالضغط على أيقونة "تعديل"، ثم الضغط على زر "التالي".

12- وبمجرد الانتهاء، تظهر رسالة تفيد بأنه تم إرسال الطلب بنجاح.

ويمكن متابعة طلب إضافة أحد أفراد الأسرة من خلال الضغط على متابعة الطلب.