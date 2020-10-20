بريد الوطن.. بطاقة تموين للأسرة يا وزير التموين

أنا سيدة متزوجة، لدىَّ ثلاثة أبناء، ويعمل زوجى «ترزى أرزقى» لدى أصحاب المحلات، حين يتم طلبه للعمل، ونقيم كالضيوف بصفة مؤقتة عند والدتى فى منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، ولا توجد لدينا بطاقة تموين نصرف بمقتضاها مقررات التموين، وتساعدنا على المعيشة الصعبة، وليس لدينا أى معاش من الشئون الاجتماعية، خاصة أن زوجى ليس له مورد رزق ثابت، لذلك أناشد الدكتور على المصيلحى وزير التموين الموافقة على استخراج بطاقة تموينية، كما أناشد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن التكرم بالموافقة على منحنا معاش «تكافل وكرامة»، يعيننا على مواجهة أعباء الحياة.

نعمة حسن أحمد حسن- البساتين - القاهرة

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