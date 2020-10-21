"معوقات تقنية".. أبرز الاستفسارات حول التصويت بالخارج

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت والرد عليها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يستمر المصريون بالخارج لليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

ويرصد التقرير التالي أهم الاستفسارات والإجابة عليها:

* تلقت غرفة العمليات شكاوى من 170 مصريًا مقيمًا بالسعودية واجهوا بعض المعوقات التقنية من المصدر لطباعة بطاقات الاقتراع من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

* كيفية طباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

* إمكانية التصويت في الانتخابات بدون تسجيل البيانات

تم التأكيد على حتمية تسجيل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتمكن المصري بالخارج من التصويت في العملية الانتخابية، وقد انتهت فترة التسجيل على الموقع والتي كان مقرر لها في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري

* كيفية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والاستفسار بشأن صور المستندات المطلوب إرفاقها مع بطاقتي الاقتراع وإرسالها للتصويت، بالإضافة لكيفية طباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

* إمكانية إرسال التصويت من خلال شركات بريد أخرى

وتم الرد على ذلك بأنه يتم التصويت بالبريد السريع من خلال مكتب بريد حكومي فقط، حيث يجب تحميل وطباعة بطاقتي الاقتراع يومي 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى ويومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية بحسب توزيع الناخبين على المحافظات المختلفة، ويتم إرسال المظروف عبر البريد السريع.

من ناحيتها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج في مرحلتها الأولى، قد استقبلت خلال الساعات الماضية مع بداية اليوم الثاني عدداً من الاستفسارات والأسئلة التي عملت الغرفة على الرد عليها وحلها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.