إعدام 168 كيلو من حلوى المولد في حملة لـ"صحة البحر الأحمر"

شنت "صحة البحر الأحمر" برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل الوزارة حملة موسعة، اليوم، على منافذ بيع وتصنيع حلوى المولد النبوي، بالاشتراك مع مدير عام الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية، للتأكد من جودة السلع المعروضة، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه وجه إلى تكثيف حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية ومنافذ بيع وتصنيع حلوى المولد النبوي الشريف بجميع مدن المحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة.

ولفت إلى أن الحملة تفقدت 31 منشأة لبيع وتصنيع الحلوى، وأعدمت 168 كيلو من حلوى المولد لوجود تغير في خواصها، وحررت 16 محضرًا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات، إلى جانب سحب 107عينات من الحلوى والزيوت لتحليلها والتأكد من سلامتها.

كان وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عقد اجتماعا بمديرى الإدارات الصحية والإدارات الفنية لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة استعدادا للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وانتخابات مجلس النواب المزمع عقدها في الثلث الأخير من الشهر الجاري.