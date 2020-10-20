محافظة الغربية تطرح 611 وحدة بالمجمع الصناعي في المحلة للإيجار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن طرح كراسة الشروط الخاصة بعدد 611 وحدة بمجمع الصناعات النسيجية بالمنطقة الصناعية الكائنة بالمحلة الكبرى للإيجار، ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" ويستمر تقديم الطلبات حتى 23 سبتمبر، بمقر جهاز تنمية المشروعات ومقر هيئة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم، إن الشاب المتقدم سيحصل على تمويل ميسر للآلات والمعدات ورأس المال العامل، فضلًا عن مساعدته في استخراج المستندات والتراخيص، بالإضافة إلى التدريب والتسويق والدعم الفني.

وأوضح أن المنطقة الصناعية بالمحلة تعد واحدة من أكبر المشروعات الاقتصادية في المحافظة، تقع على مساحة 34 فدانًا تم تقسيمها إلى 3 مناطق، المنطقة الأولى تبلغ مساحتها 14 فدانًا وتضم 611 ورشة نسيجية بنظام حق الانتفاع، والمنطقة الصناعية الثانية على مساحة 10 أفدنة تم طرحها بإجمالي (42) قطعة أرض، والمنطقة الثالثة على مساحة 10 أفدنة.

وأضاف أن مساحة الوحدة 48 مترًا مربعًا، عبارة عن منشآت خرسانية، وواجهات معمارية حديثة متميزة، وعلى المتقدم سداد مبلغ 300 جنيه لا ترد وهي ثمن كراسة الشروط، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب سداد مبلغ 10000 مقابل مقابل تأمين جدية الحجز، ويجري سداد المبالغ المالية المستحقة عن طريق الإيداع بحساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 14400133004127 لدى بنك الإسكندرية أو عن طريق الدفع الإلكتروني في حالة التقديم من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.