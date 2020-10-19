الانتهاء من أعمال تطوير مدخل المحلة والنصب التذكاري

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهات عاجلة للانتهاء مع أعمال تطوير بوابة المدخل الجنوبي والنصب التذكاري لمدينة المحلة الكبرى.

وباشر رئيس مدينة المحلة، اليوم، أعمال تطوير المدخل المتمثلة في تشييد بوابة جديدة ورصف المنطقه المحيطة بها، وإقامة نصب تذكاري يخلد أسماء الشهداء، وقال "حاتم زين العابدين" رئيس المدينة إن الأعمال شملت تجديد الأرصفة و تغطيتها بالانترلوك و دهان أعمده الإنارة وتزويدها بالإضاءة الحديثة، ورفع علم مصر حفاظا على المظهر الجمالي للمدينة العمالية .

وكشف رئيس المدينة عن تفعيل دور المشاركه المجتمعية ومساعدات رجال الأعمال في تطوير ميدان المحطة ومجمع مواقف طلعت حرب وشارع شكري القوتلي، حفاظا على المكانة التاريخية للمدينة العماليه التي تعد قلعة الصناعه المصرية للغزل والنسيج .

جدير بالذكر أن حالة من السعادة الغامرة سرت بين اهالي المدينة بعد إتمام عمليات تجديد شبكات الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب وتركيب خطوط الفايبر "التحول الرقمي" بمناطق سكة زفتي وشارع نعمان الاعصر والسكة الوسطي والجمهورية وغيرها.