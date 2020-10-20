أربع قوافل طبية واجتماعية بسمنود والسنطة وزفتى في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات القوافل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بعد العشرون، التي نفذتهم المحافظة، بالتعاون مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بالمحافظة وجامعة طنطا، ضمن 40 قافلة، أعلنت عنها المحافظة، احتفالا بالعيد القومي خلال شهر أكتوبر.

ونفذت مديرية الصحة، قافلة طبية استمرت على مدار يومين بقرية العزيزية بمركز سمنود، ضمت تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والنساء وجراحة الأسنان وتنظيم الأسرة، ووقع الكشف على 280 حالة في اليوم الأول، و312 حالة في الثاني، وعقدت ندوات تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع عودة بداية العام الدراسي الجديد، وكذلك الدفع بفرق لمبادرتي الضغط والسكر وصحة المرأة.

كما نفذت جامعة طنطا، قافلة طبية بقرية كفر أبو جندي مركز قطور، وكشف فيها على جميع المترددين من أبناء القرية والعزب والنجوع المجاورة ، بواقع 138 حالة في تخصص الباطنة، و122 أطفال، و104 جلدية، و125 عظام، و133 رمد، و52 مخ وأعصاب، بإجمالي 674 حالة، وصرف العلاج لهم مجانا، وتحولت الحالات الحرجة إلى المستشفيات العامة.

بدورها، نفذت مديرية التضامن الاجتماعي، قافلتين اجتماعيتين بقرية كفر شاهين بزفتي وكفر قرطام بالسنطة، ووزعت مساعدات مادية لعدد 194 أسرة، بمبالغ تتراوح ما بين 200 إلى 300 جنيها، وأخرى عينية لعدد 60 أسرة، ووزع جهاز عرائس لعدد 5 عرائس، وسط أفراح الأهالي كافة، بجانب 400 كرتونة مساعدات عينية، سلموا للأهالي بحضور عمدة القرية في الكفر الأول.

يذكر أن محافظ الغربية، أعلن عن تنفيذ 40 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر.