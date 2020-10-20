التنمية المحلية: اتخذنا كل التدابير لمواجهة التقلبات الجوية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تنسيقا كبيرا برفع درجة الاستعداد، واتخاذ كل التدابير والإجراءات، وتم تكليف الزملاء في وحدات إدارة الأزمات والعمليات في مركز التدريب في التنمية المحلية، المسؤول عن إدارة أزمات السيول والأمطار، واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة، التي تشهدها جميع المحافظات المختلفة.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك تواصلا مستمرا مع مركز التنبؤات داخل هيئة الأرصاد الجوية، وهناك تنسيق كامل مع الأجهزة المعنية بالصرف الصحي ومديريات الري، والمرور على المصارف والبحيرات والتأكد من تطهيرها، والتأكد من جاهزية كل شيء لاستقبال الأمطار خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن كل جهات الدولة في تنسيق وتعاون دائم من أجل الاستعداد الأمثل خلال الفترة المقبلة، للتقلبات الجوية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

وناشدت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مركز التنبؤ بالفيضان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار، التي قد تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وقد تؤدي إلى سيول.

وأوضح المركز أنّ النتائج الأولية تشير الى توقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة يومي 23 و24 أكتوبر الجاري على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة.

ولفت الموقع إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وقد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري، الأربعاء، كما توقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية بعد غد الخميس.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري مركز التنبؤ بفيضان النيل في العام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدرولوجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.